Survivor Uğurtan kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan biyografisi

Survivor 2021 yarışması TV8'de yayın hayatına başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler kadrosunda dikkat çeken birçok isim bulunuyor. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan çeşitli spor dallarıyla ilgileniyor. Bir dönem tercümanlık da yapan Survivor Uğurtan kim?

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de dünyaya geldi. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi vardır. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.