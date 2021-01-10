Survivor yarışmacıları kimler? 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüller kadrosu...
Survivor yarışmacıları izleyyiciler tarafından merak ediliyor. Dün Survivor 2021 ilk bölümü ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Survivor'da yarışmacılar ilk olarak baraka oyunu için yarıştılar. Survivor'da 22 yarışmacı birbiri ile kıyasıya rekat edecek. Survivor'da Gönüller takımında bir isim Ünlüler takımına geçti ve böylece takımlar 11-11 olmak üzere eşitlendi. Peki Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor-Ünülüler ve Gönülüller kadrosu...
Survivor yarışmacıları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 sezonunda Ünlüler ve Gönüller yarışıyor. Survivor 2021, 9 Ocak tarihinde yayına girdi. Survivor'ın ilk ada konseyinde Ünlüler takımına Gönüller takımından biri isim geçti. Survivor'ın yeni kadrosu merak ediliyor. İşte Survivor 2021 Ünnlüler ve Gönüller takımı...Peki Survivor yarışmacıları kimler?
SURVIVOR YARIŞMACILARI
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban,Melis Sezer, Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Meryem Kasap, Barış Özbek ve Gönüllüler takımından İlayda Şeker Ünlüler takımına geçti.
GÖNÜLLER TAKIMI
Sena Özdemir,Yiğit Poyraz, ,Ayşe Yüksel,Emin Günenç, Sancakay Ilım Morgül, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu,Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Uğurtan Dora