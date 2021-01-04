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04.01.2021 - 09:07 |

Survivor yarışmacıları kimler, Ünlüler ve Gönüller kadrosunda kimler var 2021? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları ve başlayacağı tarih belli oldu. Survivor 2021 heyecanla bekleniyor. Survivor Ünlüler ve Gönüller takımında yarışacak isimler açıklandı. Survivor Ünlüler takımında Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya ve Hayrettin olmak üzere pek çok ünlü isim yer aldı. Peki Survivor yarışmacıları kimler 2021, ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları kimler, Ünlüler ve Gönüller kadrosunda kimler var 2021? Survivor ne zaman başlayacak?
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Survivor yarışmacıları açıklandı. Survivor 2021'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Adım adım Survivor'ın başlayacağı tarih yaklaşırken Survivor Ünlüler ve Gönüller takımları belli oldu. Survivor'da yarışacak isimler ve başlayacağı tarih büyük bir merakla araştırılıyor. Peki Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2020 Survivor yarışmacıları...

SURVİVOR YARIŞMACILARI

ÜNLÜLER TAKIMI

Batuhan Karacakaya

Çağrı Atakan

Melis Sezer

İsmail Balaban

Hayrettin

Öykü Çelik

Cemal Hünal

Merve Aydın

Meryem Kasap

Barış Özbek

GÖNÜLLER TAKIMI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLYACAK?

Surviro 2021'nin yayın tarihi belli oldu. 2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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