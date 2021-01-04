Survivor yarışmacıları kimler, Ünlüler ve Gönüller kadrosunda kimler var 2021? Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor yarışmacıları ve başlayacağı tarih belli oldu. Survivor 2021 heyecanla bekleniyor. Survivor Ünlüler ve Gönüller takımında yarışacak isimler açıklandı. Survivor Ünlüler takımında Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya ve Hayrettin olmak üzere pek çok ünlü isim yer aldı. Peki Survivor yarışmacıları kimler 2021, ne zaman başlayacak?
Survivor yarışmacıları açıklandı. Survivor 2021'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Adım adım Survivor'ın başlayacağı tarih yaklaşırken Survivor Ünlüler ve Gönüller takımları belli oldu. Survivor'da yarışacak isimler ve başlayacağı tarih büyük bir merakla araştırılıyor. Peki Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2020 Survivor yarışmacıları...
SURVİVOR YARIŞMACILARI
ÜNLÜLER TAKIMI
Batuhan Karacakaya
Çağrı Atakan
Melis Sezer
İsmail Balaban
Hayrettin
Öykü Çelik
Cemal Hünal
Merve Aydın
Meryem Kasap
Barış Özbek
GÖNÜLLER TAKIMI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLYACAK?
Surviro 2021'nin yayın tarihi belli oldu. 2021 Survivor 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.