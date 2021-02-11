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11.02.2021 - 12:25 |

Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü hangi takımda yarışacak?

Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yeni yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olacak. Dahil olacak isimler arasında iki erkek bir kadın yarışmacı yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yarışmaya dahil olacak isimlerden biri de Öykü olacak. Peki Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü hangi takımda yarışacak?
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Survivor bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yeni yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olacak. Yarışmaya yedeklerden katılacak olan Öykü, Yiğit ve Berkay'ın hangi takımda mücadele edeceği bu akşam ekrana gelecek olan bölümde netlik kazanacak. Survivor'a yedeklerden katılacak olan tek isim Öykü olarak dikkat çekiyor. Survivor'a yeni katılacak olan Öykü hakkında henüz bir bilgi yer almıyor.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI ÖYKÜ KİMDİR?

Survivor 2021'e yeni katılacak olan isimlerden olan Öykü hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor. Bilgiler gelince haberimiz güncellenecektir.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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