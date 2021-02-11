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11.02.2021 - 12:32 |

Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Survivor'ın yedek yarışmacısı Yiğit hakkında detaylar...

Survivor Yiğit, yarışmaya yedek yarışmacılar arasında giriyor. Survivor yeni bölüm fragmanında yedek yarışmacıların geldiği görülüyor. Survivor'a yedekler arasında giren Yiğit Oruçoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Yiğit kimdir?

Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Survivor'ın yedek yarışmacısı Yiğit hakkında detaylar...
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Survivor'a yedek yarışmacıların dahil olacağı yeni bölüm fragmanında yer aldı. Bu akşam yeni bölümde dahil olacak yedek yarışmacılardan biri ise Yiğit Oruçoğlu oldu. Survivor'ın yeni yarışmacısı Yiğit'in yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR YİĞİT KİMDİR?

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yedek yarışmacılar dahil oluyor. Survivor'a girecek yedek yarışmacılar arasında Yiğit, Öykü ve Berkay yer alıyor. Survivor Yiğit'in yaşamı ile ilgili bilgiler henüz belli değil. Akşam yeni bölümde Survivor Yiğit ekranlarda olacak. Yiğit Oruçoğlu hakkında bilgiler belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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