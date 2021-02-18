Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu, adaya yeni gelen isimlerden. Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim görüyor ve profesyonel olarak yüzme, basketbol sporları ile ilgilendi. Küçük yaşlarda spor ile alakalı olan Survivor Yiğit, yarışmada iddialı isimlerdendir. Yiğit Oruçoğlu boyu kaç?

YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul/Kadıköy'de dünyaya geldi. Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyor ve 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.

YİĞİT ORUÇOĞLU’NUN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Ünlüler yarışmacıları arasına katılan Yiğit Oruçoğlu'nun boyu ve fiziğiyle dikkat çeken başarılı yarışmacının fiziksel özellikleri merak ediliyor. 1.87 boyunda olan Yiğit Oruçoğlu 84 kilodur.

YİĞİT ORUÇOĞLU’NUN INSTAGRAM ADRESİ

Yiğit Oruçoğlu’nun Instagram adresini merak ediyor. Yiğit Oruçoğlu’nun Instagram adresi :yigitorucoglu’dur.