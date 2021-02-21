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21.02.2021 - 23:03 |

Survivor Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, neden yok? Yunus Emre Karabacak'a ne oldu?

Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan güreşçi Yunus Emre Karabacak, ekrana gelen son bölümde yer almadı. İzleyenler, ''Survivor Yunus Emre elendi mi, neden yok?'' sorularına yanıt arıyor. Pazar akşamı yayımlanan yeni bölümde Yunus Emre Karabacak'ın gönüllüler adasında da yer almaması dikkatleri çekti. İşte, detaylar...

Survivor Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, neden yok? Yunus Emre Karabacak'a ne oldu?
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Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, elendi merak konusu. Başarılı Survivor yarışmacısı gönüllüler takımında performansıyla öne çıkıyor. Güreşçi olan isim, birçok oyunda da takımına sayı getiriyor. Son olarak adada kaza geçiren Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Karabacak sakatlığı nedir, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN YOK?

Sevilen yarışmacı, oyunlardaki başarısının yanı sıra spor kariyeri ve kişiliği ile de adından söz ettiriyor. 2021 Survivor yarışmasında da gönüllüler takımında mücadele eden Karabacak'ın, son bölümde ayağını yaktığı biliniyor. Bu nedenledir ki tedavi için oyunlara şu an için katılamıyor. 

Yunus Emre Karabacak'ın diskalifiye olması gibi bir durum söz konusu değil. Yarışmacının yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavi görüyor. Ayağında ciddi yanıklar olduğu ekrana gelmişti.

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