Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (19 Nisan) Survivor'da eleme adayları açıklandı! Dokunulmazlığı kazanan takım...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda voleybol maçlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 19 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Nisan 2020 tarihli Survivor 50. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-6 skoruyla kazandı.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da bu gece eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu... Böylelikle ilk iki eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu oldu...