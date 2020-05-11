Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen mücadelede nefesler kesen anlar geceye damga vurdu. Peki Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti ve 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Böylelikle bu haftanın 2. eleme adayının Ünlüler takımından olacağı belli oldu...

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan olmuştu. Bu akşam ise Ünlüler takımından Mert, haftanın 2. eleme adayı oldu...