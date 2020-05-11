MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
11.05.2020 - 00:08 |

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...

Survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ederken bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı ve 2. elenme adayı belli oldu. Peki Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
ABONE OL

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen mücadelede nefesler kesen anlar geceye damga vurdu. Peki Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti ve 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Böylelikle bu haftanın 2. eleme adayının Ünlüler takımından olacağı belli oldu...

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan olmuştu. Bu akşam ise Ünlüler takımından Mert, haftanın 2. eleme adayı oldu...

Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalın: En çok sizi özledik haberiniz olsun!

Yalın: En çok sizi özledik haberiniz olsun!

Nurgül Yeşilçay: İşte öğrenci evi

Nurgül Yeşilçay: İşte öğrenci evi

Burcu Esmersoy karantinada aşçı oldu

Burcu Esmersoy karantinada aşçı oldu

‘Hastane yerine ev’

‘Hastane yerine ev’

Sıradaki Haber