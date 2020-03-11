Survivor'da bu akşam kim elendi? (10 Mart) Acun Ilıcalı: Survivor eleme adaylarını açıkladı! Elenen isim...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 16. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam tüm eleme adayları açıklandı. Peki Survivor'a bu hafta kim veda edecek?



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Aşkım Burçe Tunay'ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirleyecek isimler Ersin Korkut ve Mert Öcal oldu. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Aycan'ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi.



Eleme adayları Aşkım Burçe, İrem ve Aycan'ın arasından Survivor’a veda eden isim ise Ünlüler takımından İrem oldu...



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-9 skoruyla kazanmayı başardı...



ACUN ILICALI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Acun Ilıcalı sakat yaraşmacılarla ilgili şu açıklamalara imza atı: " Yunus Emre yarın takıma dahil olacak. 2 gün sonra oynayabilecek. Meryem'in dizi ciddi. Devam edip etmemesini kendisine bıraktık Meryem ise kesinlikle dönmek istedi. Kendisine dikkat ederek kısa süre sonra yarışabilecek"



"İki takıma da birer kadın yarışmacı gelecek. Çünkü Gönüllüler takımı sakatlıklar yüzünden 2 kişiyle yarışıyor ve bu durum oyunlardaki kadın-erkek dengesini çok değiştirdi"