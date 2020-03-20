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20.03.2020 - 22:44 |

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (20 Mart) Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Erzak oyunu ve Anlat Bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 20 Mart Survivor'da oyunları hangi takımlar kazandı?

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (20 Mart) Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 23. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam erzak oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Mart 2020 tarihli Survivor 23. bölümde erzak oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu Ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Şu an oynanan oyunun sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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