Survivor'da bu akşam kim kazandı? (20 Mart) Survivor ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor 2020 bu akşam 23. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam erzak oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



13 Mart 2020 tarihli Survivor 23. bölümde erzak oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu Ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Şu an oynanan oyunun sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

