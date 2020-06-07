Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim oldu? Mavi takım mı, Kırmızı takım mı?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de Ünlüler takımın üç kişi kalmasının ardından yeni düzenlemeye gidildi. Geride kalan 10 yarışmacı arasında gerçekleştirilen kaptanlık oyununda kazanan isimler Sercan Yıldırım ve Cemal Can olurken, Sercan, Cemal Can'ı yenerek seçme hakkına sahip olan kaptan olarak belirlenmişti. Kırmızı ve Mavi takımın belirlenmesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Peki Survivor'da haftanın ilk eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım 10-8'lik skorla kazandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyunun kaybedilmesinin ardından Survivor 2020'de Mavi takım arasında duygusal anlar yaşandı

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR 100. BÖLÜM FRAGMANI