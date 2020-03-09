Survivor'da eleme adayı kim oldu? 8 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

Survivor 2020 bu akşam 15. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu ve ilk eleme adayının belli olması nefesleri kesti. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



8 Mart 2020 tarihli Survivor 15. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyunu final etabına gitti ve finalde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 3-1 skoruyla kazandı.



İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da bu akşam ilk eleme adayı Ünlülerden oldu ve bu isim Aşkım Burçe Tunay oldu...