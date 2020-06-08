Survivor 2020'nin 100. bölümü dün akşam seyirci ile buluştu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu da oynanmış oldu. Şimdi yarışmayı kaçıranlar 'Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 100. bölümünde ikinci dounulmazlık oyunu nefes kesti. Oyuna Mavi takım çok iyi başlarken Kırmızı takım ise mücadeleyi son ana kadar bırakmadı. Oyun sonunda gülen taraf 10'a 8'lik skorla Mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİMLER?

Survivor'ın yeni haftasında ilk dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım galip gelmişti. Böylece Mavi takımdan Cemal Can'ın ismi yazıldı. Dünkü oyun sonrası ise konseyde Kırmızı takımdan Barış eleme adayı seçildi.