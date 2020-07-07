Survivor'da eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (6 Temmuz)

Survivor 128. bölüm dün akşam yayınlandı. Survivor son bölümde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kaybetmenin artık telefisi yok ve 6 yarışmacı her şeyini ortaya koymak zorundaydı. Dünkü oyunda yine bir kişi sivrildi ve dokunulmazlık oyununu kazanarak bir eleme adayı seçti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün yarışmacılar parkuru hızla geçip bu sefer harfleri sıraya göre dizmeye çalıştı. Bunu en iyi yapan isimler ise Elif ve Sercan oldu. Finalde 5 sayıyı toplayan kişi Sercan oldu ve dokunulmazlık kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan Sercan galip gelmiş eski yıldız futbolcu Berkan'ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyunundan ise Cemal Can galip çıkmış bu sefer Sercan'ın ismini vermişti. Dün ise Sercan stratejik davranarak Yasin'in ismini söyledi. Böylelikle eleme adayları Sercan, Yasin ve Berkan oldu.