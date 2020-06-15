Survivor'da eleme adayları kim oldu? 14 Haziran günü Survivor tarihinin ilki yaşandı...

Haftanın her günü izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Survivor'da nefes kesen mücadeleler yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta Mavi takımda Yasin, Evrim, Ardahan ve Sercan oldu. Kırmızı takımda ise Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan yarıştı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı ve Mavi takımdan eleme adayı olarak Ardahan çıktı. Peki dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim çıktı? İşte Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlığı Kırmızı takımın olmuştu. İkinci dokunulmazlığı da 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı. Eleme adayı ise MAvi takımdan çıktı fakat şaşırtan bir olay yaşandı. İşte Survivor tarihinde bir ilk...

SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK!

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu...

ELİF'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı: "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.