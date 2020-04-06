Survivor'da eleme adayları kimler oldu? (5 Nisan 2020) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da bir ilk: İki eleme adayı...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. 2. dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 5 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kazanmıştı.

5 Nisan 2020 tarihli Survivor 37. bölümde ise 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında Gönüllüler kazandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta bir ilk oldu ve iki eleme adayı birden çıktı ve bu isimler Perviz ile Ezgi oldu...