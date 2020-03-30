Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! (29 Mart) Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. 2. dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 29 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazanmıştı.

29 Mart 2020 tarihli Survivor 30. bölümde ise 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında Ünlüler kazandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu ve bu isim Yunus Emre oldu...