Survivor Duygu diskalifiye mi oluyor, sağlık durumu nasıl? Survivor'da kim diskalifiye olacak?

Survivor Duygu Serap Salman, salı akşamı ekrana gelen ödül oyununda belinden sakatlanmıştı. Daha önce de sakatlık yaşayan Duygu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Yeni bölümde bulunmayan Survivor Duygu diskalifiye oldu haberleri ise dikkat çekti. Kullanıcılar Survivor Duygu'nun sağlık durumunu araştırıyor.

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLACAK?

Acun Ilıcalı, perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde acil durum konseyinde iki takımı da bir araya getiriyor ve sağlığın her şeyden önce geldiğini belirterek kötü haber vereceğini ifade ediyor. Yayımlanan fragmanda yer alan görüntülerle bir kişinin diskalifiye olacağı düşüncesi gelişti. Ancak detaylar henüz netleşmedi.

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Salı akşamı yayımlanan bölümde ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya gelmişti. Duygu ise talihsiz bir kaza ile oyunu yarıda bırakarak hastaneye götürülmek durumunda kaldı. Ilıcalı'nın da acil durum konseyinde belirttiği sağlık durumunda sorun olan kişinin Duygu olduğu biliniyor. Öte yandan Duygu'nun diskalifiye olup olmayacağı belli olmuş değil. Yarışmacı daha önce de bir kaza geçirdiğini belirtmişti.