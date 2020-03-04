Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Derya Can’ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirlemek üzere Ersin Korkut ve Barış Murat Yağcı belirlendi. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Sercan’ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi. Eleme adayları arasından Survivor’a veda eden isim Derya Can oldu.



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-6 skoruyla kazanmayı başardı...