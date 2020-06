Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün eleme oldu mu, eleme adayları kim seçildi?

Haftanın her günü izleyici karşına çıkan Survivor'da büyük gün bugün...Her hafa olduğu gibi bu hafta da iki kez dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımların ettiği mücadelede Cemal Can birinci olarak ilk eleme adayını belirledi. Ardından oynanan oyunca Sercan birinci olarak ikinci eleme adayını belirledi. Son olarak Cemal Can ikinci kez birinci oldu ve üçüncü eleme adayını ise yine o belirlemiş oldu. Peki Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de son yaşananlar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayını Cemal Can belirledi. Cemal Can dokunulmazlık oyununda birinci olarak, ilk eleme adayını belirleme şansını yakaladı. Cemal Can ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.

Ardından Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve birinci olan isim Sercan oldu. Sercan da, Cemal Can gibi eleme adayı söyleme şansını yakaladı. Sercan ikinci eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyununda ise yine aynı sistem uygulandı. Birinci olan kişi, üçüncü eleme adayını belirledi. Dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda birinciliği yine Cemal Can aldı ve üçüncü eleme adayını söyledi. Cemal Can, üçüncü eleme adayı olarak Sercan'ı söyledi.