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HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da Nisa ve Elif'in sağlık durumu nasıl? Yeni bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu
13.06.2020 - 10:39 |

Survivor'da Nisa ve Elif'in sağlık durumu nasıl? Yeni bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde iki şok sakatlık birden yaşanacak. İlk önce Elif daha sonra ise Nisa yürekleri ağza getiriyor. Korku dolu anların yaşandığı, gözyaşlarının sel olduğu bölümde şimdi Nisa ve Elif'in sağlık durumu araştırılıyor.

Survivor'da Nisa ve Elif'in sağlık durumu nasıl? Yeni bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu
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Survivor'ın 106. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dokunulmazlık oyununun oynanacağı mücadelede her iki takım da elinden geleni yapmaya çalışırken iki şok sakatlık yaşanıyor.

İLK ÖNCE ELİF SONRA NİSA

Dokunulazlık oyununda ilk olarak Elif kaydıraktan havuza düştüğü sırada kafasını çarpıyor ve acilen ambulansla hastaneye götürülüyor. Bu şok henüz atlatılmadan Nisa, Sercan'la karşılaştığı sırada 3 metrelik parkurdan kuma düşüyor. Bu anlarda yarışmacıların gözyaşları sel oluyor.

 

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Nisa ve Elif'in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bu akşamki bölümde Acun Ilıcalı'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

 

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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