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07.03.2020 - 21:44 |

Survivor'da ödül oyunu mücadelesi! Bu akşamki oyunun ödülü ne?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonuyla heyecan dolu dakikalar ekrana getiriyor. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam ödül oyunu mücadelesi ekrana geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının ödülü kazanmak için mücadele edeceği oyunda ne ödül verilecek? İşte Survivor 2020'nin bu akşamki oyunun ödülü...

Survivor'da ödül oyunu mücadelesi! Bu akşamki oyunun ödülü ne?

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri yayınlanan, izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da birbirinden hırslı yarışmacılar, izleyici tarafından ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecan ve zor şartlar altında geçen Survivor'da oyunlar yakından takip ediliyor. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor2da bu akşamki oyunun ödülü nedir?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması Survivor'da bu akşam ödül oyunu ekrana geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının birbirleriyle mücadele ettiği oyunun ödülü pizza. Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takım kişi başı 6 dilim pizza yiyecek.

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