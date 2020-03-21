Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi? Gönüllüler mi?

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi, ve pazar akşamları ekrana gelen Survivor'da ödül oyunu mücadelesi verildi. Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bu akşam ödül neydi?

SURVİVOR'DA BU AKŞAM ÖDÜL NEYDİ?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda bu akşam ödül oyunu için yarışma oynandı. Ödül oyununu kazanan takım hamburger menüsü yiyecek.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da hamburger yemek için yarışan takımların her ikisi de başarılı performans sergiledi. Çekişmeli giden ödül oyununu 10-8 skorla Ünlüler kazandı.