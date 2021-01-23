Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de bu hafta eleme adayları kimler?

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması Survivor'da bu akşam kıran kırana bir mücadele verildi. İlk olarak ödül oyunu ekrana geldi, patates ve yağ ödüllü olan oyunun galibi belli oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam oynanan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Patates ve yağ ödülünün keyfi doyasıya yaşandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli değil. Devam eden dokunulmazlık oyunu sonuçlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ELEME ADAYI BELİRLENECEK

Survivor 2021'de her hafta olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım oy birliğiyle bir ismi eleme potasına gönderecek. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonuçlandığında ve eleme adayı belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.