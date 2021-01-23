MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de bu hafta eleme adayları kimler?
23.01.2021 - 22:29 |

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de bu hafta eleme adayları kimler?

Survivor 2021 sezonu heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi. Bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. İzleyiciler ise Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de bu hafta eleme adayları kimler? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Survivor'da son yaşananlar...

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de bu hafta eleme adayları kimler?
ABONE OL

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması Survivor'da bu akşam kıran kırana bir mücadele verildi. İlk olarak ödül oyunu ekrana geldi, patates ve yağ ödüllü olan oyunun galibi belli oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam oynanan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Patates ve yağ ödülünün keyfi doyasıya yaşandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli değil. Devam eden dokunulmazlık oyunu sonuçlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ELEME ADAYI BELİRLENECEK

Survivor 2021'de her hafta olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım oy birliğiyle bir ismi eleme potasına gönderecek. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonuçlandığında ve eleme adayı belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldıŞarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'

Son dakika - Okan Buruk: "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek"

Son dakika - Okan Buruk: "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek"

Mert Günok: "Oyunu çirkinleştirmek rahatsız edici"

Mert Günok: "Oyunu çirkinleştirmek rahatsız edici"

Son dakika - Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı!

Son dakika - Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet