Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? (6 Şubat 2021)

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta oynanan oyunlar sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyor. Salı günleri yapılan ada konseyinde veda edece isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. O güne kadar da Survivor'da kaybeden takım eleme adaylarını belirliyor ve en az SMS'i alan kişi Survivor'dan ayrılıyor. Peki 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı belirlenecek. Oy birliğiyle en çok ismi yazılan isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.