MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? (6 Şubat 2021)
06.02.2021 - 23:04 |

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? (6 Şubat 2021)

Survivor 2021 sezonu heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'da bu akşam hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler ise Survivor'da ödül oyununu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı araştırmaya başladı. Her hafta belirlenen eleme adayları bu hafta da merak konusu oldu. Peki bugün Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? (6 Şubat 2021)
ABONE OL

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta oynanan oyunlar sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyor. Salı günleri yapılan ada konseyinde veda edece isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. O güne kadar da Survivor'da kaybeden takım eleme adaylarını belirliyor ve en az SMS'i alan kişi Survivor'dan ayrılıyor. Peki 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı belirlenecek. Oy birliğiyle en çok ismi yazılan isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Son dakika - Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"

Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"

Juventus-Roma: 2-0

Juventus-Roma: 2-0

Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı

Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet