Survivor'dan kim diskalifiye edilecek? Kırmızı alarm, Cemal Hünal diskalifiye mi oluyor?

Survivor 11 Ocak ada konseyinde eleme heyecanı yaşanıyor. İkinci eleme adayı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu haber sonrası şaşkınlık yaşadı. Kullanıcılar, 'Cemal Hünal diskalifiye mi edilecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

SURVİVOR'DAN CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

Survivor 2021'den kim diskalifiye oldu? Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti. Akıllara ise rahatsızlanan Cemal Hünal geldi. Ancak yarışmadan kimin diskalifiye olduğu henüz belli değil.