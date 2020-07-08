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08.07.2020 - 08:16 |

Survivor'ın finale çok az kala şaşırtan eleme! Survivor'da kim elendi?

Survivor'ın 129. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dün akşam mavi ve kırmızı takım son kez ödül oyunu oynadı. Ardından eleme konseyine geçildi. Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu gecede büyük bir sürpriz yaşanı ve bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi?

Survivor'ın finale çok az kala şaşırtan eleme! Survivor'da kim elendi?
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Survivor'ın finaline 1 haftadan az bir süre kaldı. Her bölüm ayrı bir heyecan yaratırken dün Sercan, Yasin ve Cemal Can'ın olduğu mavi takım ile Elif, Berkan ve Barış'ın bulunduğu kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda da eleme heyecanı yaşandı ve bir yarışmacı meşalesini alarak adaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Sercan olmuştu ve Berkan'ın ismini eleme adayı olarak vermişti. İkinci bireysel dokunulmazlıkta bu sefer kazanan yarışmacı Cemal Can'dı. Cemal Can son dönemlerde çok iyi anlaştığı Sercan'o potaya soktu. Üçüncü dokunulmazlık oyununda yine Sercan galip gelmeyi başarırken eski milli futbolcu strateji yaparak Yasin'in ismini verdi. Dün yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim Sercan oldu ve yarışmaya veda etti.

SERCAN - BARIŞ DİYALOĞU ELEMEYE DAMGA VURDU

Survivor son bölümde Sercan arkadaşları ile vedalaşırken Barış'ın sözleri konseye damga vurdu. Barış, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' dedi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 129. bölümde son kez ödül oyunu oynandı. Sercan, Yasin ve Cemal Can'ın olduğu mavi takım ile Elif, Berkan ve Barış'ın bulunduğu kırmızı takım ödül oyununda mücadele verdi. Ödülü kazanan takım ise mavi takım oldu. 

 

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Cadde Yazarları

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