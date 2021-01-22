22.01.2021 - 07:00 |
‘Survivor’ın yeni sponsoru
Global spor markası Puma, ‘Survivor’ın 2021 sezonunda ürün sponsoru olarak yer alacak.
Global spor markası Puma, ‘Survivor’ın 2021 sezonunda ürün sponsoru olarak yer alacak. Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, Öykü Çelik gibi sinema, televizyon, futbol ve spor dünyasının yer aldığı ‘Ünlüler’ ile ‘Gönüllüler’ kadrosu markanın ürünlerini giyerek ter dökecek.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.