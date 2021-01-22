‘Survivor’ın yeni sponsoru

Global spor markası Puma, ‘Survivor’ın 2021 sezonunda ürün sponsoru olarak yer alacak. Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, Öykü Çelik gibi sinema, televizyon, futbol ve spor dünyasının yer aldığı ‘Ünlüler’ ile ‘Gönüllüler’ kadrosu markanın ürünlerini giyerek ter dökecek.