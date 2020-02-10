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10.02.2020 - 13:32 |

Suzan Kardeş konserinde evlilik teklifi

Balkan müziğinin değerli sanatçılarından Suzan Kardeş, geçtiğimiz akşam Hayal Kahvesi Atakent Sahnesi'nde sürprizlerle dolu bir konsere imza attı.

Suzan Kardeş konserinde evlilik teklifi

Suzan Kardeş, kendisini izlemeye gelen misafirinin evlilik teklifi sürprizi üzerine çiftin mutluluğuna ortak oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen sürpriz, Suzan Kardeş'in esprili dili ve mekandaki diğer izleyenlerin alkışlarıyla geceye damgasını vurdu.

Sürprizin ardından performansına devam eden Suzan Kardeş ve orkestrası, mekanı dolduran yoğun kalabalığa müzik ziyafeti yaşattı.

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