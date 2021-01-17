Takdirlik hareket!

Onur Büyüktopçu, İstanbul’daki kar yağışı sokağa çıkma yasağına denk gelince, minik dostlarımızı unutmadı. Oyuncu, önceki gün Tarabya sırtlarında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye çıkarak, kulübelerine mama ve battaniye bıraktı. Büyüktopçu, bölgede uzun süre dolaşarak, tüm sokak hayvanlarını besledi.

Onlar için elinden geleni yaptığını ifade eden oyuncu, “Kış kapımıza dayandı, daha duyarlı olmalıyız. Kışın bir köpeğin 17 saat, bir kedinin ise altı saat aç kalması halinde donarak öldüğünü unutmayalım. Herkesi sevimli dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Sokak hayvanları hepimizin sorumluluğunda!” diye konuştu.