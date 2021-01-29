MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Takıntılı hayran şoku! Hadise şikayetçi oldu
29.01.2021 - 10:29 |

Takıntılı hayran şoku! Hadise şikayetçi oldu

Şarkıcı Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Takıntılı hayran şoku! Hadise şikayetçi oldu
ABONE OL

Hadise'nin Emniyet’e ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre; olay 19 Ocak Salı günü gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye’deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise’nin davet ettiğini söyledi.

Takıntılı hayran şoku Hadise şikayetçi oldu

Tarık D.’nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise’nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip ünlü şarkıcıyı görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hadise, Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu.

"DAVACI OLDUĞUM ÜMİT S. İLE BAĞLANTILI"
Hürriyet'in haberine göre; Hadise, ifadesinde, “Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi. Şikâyet üzerine ifade veren Tarık D. ise “Hadise’den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam” şeklinde konuştu.

Takıntılı hayran şoku Hadise şikayetçi oldu

İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.’nin bir ay süreyle Hadise’ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri - Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

Son dakika haberleri - Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

İşte Egemen Korkmaz'ı çileden çıkaran isim!

İşte Egemen Korkmaz'ı çileden çıkaran isim!

Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı: Partizan Bardejov

Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı: Partizan Bardejov

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet