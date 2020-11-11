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Haberler Magazin Haberleri Takipçisinden Ezgi Mola'ya: Sayende dayak yemekten kurtulacağım!
11.11.2020 - 09:45 |

Takipçisinden Ezgi Mola'ya: Sayende dayak yemekten kurtulacağım!

Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntısı olan 'Safiye' karakterine hayat veren oyuncu Ezgi Mola ile bir takipçisi arasındaki diyalog herkesi güldürdü.

Takipçisinden Ezgi Mola'ya: Sayende dayak yemekten kurtulacağım!
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TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

Sempatik oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi.

Ezgi Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" mesajı ile dikkat çekti.

Takipçisinden Ezgi Molaya: Sayende dayak yemekten kurtulacağım

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