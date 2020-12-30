Talat Bulut: Yeşilçam'dan gelip başrol oynayan bir ben kaldım

"Nöbetçi aktör değilim" çıkışıyla çok konuşulan Talat Bulut, “Kapıda bekleyip de beni ne zaman çağırırlar diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Bir projeye ilk başta başlamak isterim, sonradan dahil olmak istemem” dedi.

Ekranlarda olmaktan mutlu olduğunu ifade eden 64 yaşındaki sanatçı, “Yeşilçam’dan gelip de televizyondan başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım” dedi.