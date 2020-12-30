30.12.2020 - 17:09 | | MESUT YILMAZ
Talat Bulut: Yeşilçam'dan gelip başrol oynayan bir ben kaldım
‘Yasak Ema’ dizisinden ayrılan usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün Akmerkez’deydi.
"Nöbetçi aktör değilim" çıkışıyla çok konuşulan Talat Bulut, “Kapıda bekleyip de beni ne zaman çağırırlar diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Bir projeye ilk başta başlamak isterim, sonradan dahil olmak istemem” dedi.
Ekranlarda olmaktan mutlu olduğunu ifade eden 64 yaşındaki sanatçı, “Yeşilçam’dan gelip de televizyondan başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım” dedi.
Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.