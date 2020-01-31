Tan Taşçı'dan koronavirüs önlemi!

Tüm dünya ülkelerinin koronavirüs nedeniyle alarmda olduğu son günlerde herkes endişeli. İlk olarak Çin'de görülen daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs paniğe yol açtı.

Konser vermek üzere Adana'ya giden Tan Taşçı da virüse karşı önlem aldı. Bir maske takan ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafın altına, "Son durum budur, özellikle klimalı ortamlara dikkat" notunu yazdı.