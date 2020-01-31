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31.01.2020 - 17:52 |

Tan Taşçı'dan koronavirüs önlemi!

Konser için Adana'ya giden Tan Taşçı, koronavirüs için önlem aldı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.

Tan Taşçı'dan koronavirüs önlemi!

Tüm dünya ülkelerinin koronavirüs nedeniyle alarmda olduğu son günlerde herkes endişeli. İlk olarak Çin'de görülen daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs paniğe yol açtı.

Konser vermek üzere Adana'ya giden Tan Taşçı da virüse karşı önlem aldı. Bir maske takan ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafın altına, "Son durum budur, özellikle klimalı ortamlara dikkat" notunu yazdı.

Tan Taşçıdan koronavirüs önlemi

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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