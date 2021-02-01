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01.02.2021 - 16:09 |

Tanem Sivar, İstanbul'u özlüyor ama...

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan sunucu Tanem Sivar, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Tanem Sivar, İstanbul'u özlüyor ama...
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Bu dönemde kış aylarında da Bodrum'da olan Tanem Sivar, "Bodrum'da mutlu musun? İstanbul özlemi?" sorusuna cevap verdi.

41 yaşındaki sunucu, "İstanbul'a aşık olduğumu bilmeyen yoktur. Hem pandemi hem de hamile oluşum burada kışı geçirmemiz konusunda çok etkili oldu. İstanbul'u çok özlüyorum ama şu andaki İstanbul'u değil. İşler oldukça gidip geliyorum ama sanırım bir süre daha böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tanem Sivar, İstanbulu özlüyor ama...

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