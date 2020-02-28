Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı ‘Yeni Hayat’ dizisinin ilk tanıtımı, yayınlandı. Kanal D’de ekrana gelecek proje, güvenliğini sağladığı kadına aşık olan korumanın hikayesini konu ediyor.