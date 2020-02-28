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HaberlerMagazin Haberleri Tanıtımı yayınlandı
28.02.2020 - 07:00 |

Tanıtımı yayınlandı

Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı ‘Yeni Hayat’ dizisinin ilk tanıtımı, yayınlandı.

Tanıtımı yayınlandı

Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı ‘Yeni Hayat’ dizisinin ilk tanıtımı, yayınlandı. Kanal D’de ekrana gelecek proje, güvenliğini sağladığı kadına aşık olan korumanın hikayesini konu ediyor.

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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