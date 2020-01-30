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30.01.2020 - 07:50 |

‘Tanrıça gibi...’

Charlize Theron, önceki akşam Beverly Hills’te düzenlenen 2020 Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri’ne (Costume Designers Guild Awards) katıldı.

‘Tanrıça gibi...’

Charlize Theron, önceki akşam Beverly Hills’te düzenlenen 2020 Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri’ne (Costume Designers Guild Awards) katıldı.
44 yaşındaki oyuncu, tasarımcı Michael Kaplan’a ‘Spotlight Ödülü’nü takdim etti. Theron’ın, Louis Vuitton marka elbisesine, sosyal medyada “Tanrıça gibi..”
yorumu yapıldı.

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