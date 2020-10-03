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03.10.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

TARİHİ DOKUDA KUTLAMA!

MacKenzie Childs’ın Türkiye distribütörü Berrin Ak, yeni yaşını Sultanahmet’teki bin 500 yıllık tarihi bir mekanda kutladı

TARİHİ DOKUDA KUTLAMA!
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Sosyal yaşamın tanınmış isimlerinden Berrin Ak, doğum gününü dostlarına verdiği özel bir davetle kutladı. Mekan olarak Sultanahmet’teki, İstanbul’un kültürel mirasının izlerini taşıyan konumu ve dekoruyla dikkat çeken Hagia Sofia Mansion’u seçen iş insanı, konuklarına farklı bir deneyim sundu. Markası MacKenzie Childs’la kahvaltı sofrasında davetlileri ağırlayan Ak, ardından bin 500 yıllık tarihe sahip Sarnıç Restaurant ve diğer bölümleri ziyaret etti. Pastasını kestiği anda yeni yaş dileğini paylaşan tasarımcı, “Başta tüm dünya için sağlık ve huzur diliyorum. Onun yanında ailem ve kıymetli dostlarımla bir arada keyifli, mutlu anılar biriktirelim” diyerek, duygularını ifade etti.

TARİHİ DOKUDA KUTLAMA

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