Megastar Tarkan 48 yaşında

2016 yılında Pınar Dilek ile Tarabya'daki villasında sade bir törenle evlenen Tarkan, 2018'de kızı Liya'yı kucağına aldı.

17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününü eşi ve kız ile birlikte kutladı. Megastar, kutlamadan kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan'ın "Bir 'tbt' de geçen haftaki doğum günümden olsun" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.