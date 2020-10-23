23.10.2020 - 09:41 |
Megastar Tarkan 48 yaşında
17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününde eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte çekilen bir kareyi sosyal medyada yayınladı.
2016 yılında Pınar Dilek ile Tarabya'daki villasında sade bir törenle evlenen Tarkan, 2018'de kızı Liya'yı kucağına aldı.
17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününü eşi ve kız ile birlikte kutladı. Megastar, kutlamadan kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan'ın "Bir 'tbt' de geçen haftaki doğum günümden olsun" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.