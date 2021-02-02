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02.02.2021 - 08:45 |

Tarkan'dan estetik iddialarına videolu yanıt

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şovmen Okan Bayülgen, Megastar Tarkan ile ilgili "Estetik yaptırınca bakışları kötüleşti" yorumunu yapmıştı. Bu sözlere yanıt vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından göz kırptığı bir video paylaştı.

Tarkan'dan estetik iddialarına videolu yanıt
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Okan Bayülgen, TV 100’de ekrana gelen ‘Nokta’ programında Tarkan’a (48) gönderme yapmıştı. Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulunmuştu.

Tarkandan estetik iddialarına videolu yanıt

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem fotoşop” ifadelerini kullanmıştı. Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtmişti.

TARKAN'DAN YENİ VİDEO

Bu sözlere yanıt vermeyen Tarkan ise dün göz kırptığı bir videoyu "Merhabalar, iyi haftalar" notuyla paylaştı.

Tarkan'ın bu paylaşımı Okan Bayülgen'e gönderme olarak yorumlandı.

Tarkandan estetik iddialarına videolu yanıt

    Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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