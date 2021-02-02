Tarkan'dan estetik iddialarına videolu yanıt

Okan Bayülgen, TV 100’de ekrana gelen ‘Nokta’ programında Tarkan’a (48) gönderme yapmıştı. Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulunmuştu.

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem fotoşop” ifadelerini kullanmıştı. Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtmişti.

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Bu sözlere yanıt vermeyen Tarkan ise dün göz kırptığı bir videoyu "Merhabalar, iyi haftalar" notuyla paylaştı.

Tarkan'ın bu paylaşımı Okan Bayülgen'e gönderme olarak yorumlandı.