18.03.2020 - 07:00 |
Tasarımlarıyla gurur duyuyor
Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde piyasaya tanıttığı yeni iş birliği Designer Show Warehouse için verdiği katalog pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde piyasaya tanıttığı yeni iş birliği Designer Show Warehouse için verdiği katalog pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fiyatları, 60-100 dolar arasında değişen tasarımlarıyla beğeni toplayan 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram’dan yayınladığı karelerin altına, “Bu koleksiyondaki her bir ayakkabı benim farklı bir yanım ve hepsiyle gurur duyuyorum” diye yazdı.