MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tasarımlarıyla gurur duyuyor
18.03.2020 - 07:00 |

Tasarımlarıyla gurur duyuyor

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde piyasaya tanıttığı yeni iş birliği Designer Show Warehouse için verdiği katalog pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tasarımlarıyla gurur duyuyor

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde piyasaya tanıttığı yeni iş birliği Designer Show Warehouse için verdiği katalog pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fiyatları, 60-100 dolar arasında değişen tasarımlarıyla beğeni toplayan 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram’dan yayınladığı karelerin altına, “Bu koleksiyondaki her bir ayakkabı benim farklı bir yanım ve hepsiyle gurur duyuyorum” diye yazdı.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘AVM’ler kapatılsın’

‘AVM’ler kapatılsın’

Bir numara Soner

Bir numara Soner

‘Mutluluğa ulaşamıyorum’

‘Mutluluğa ulaşamıyorum’

Korku dolu anlar

Korku dolu anlar

Sıradaki Haber