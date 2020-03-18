Tasarımlarıyla gurur duyuyor

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde piyasaya tanıttığı yeni iş birliği Designer Show Warehouse için verdiği katalog pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fiyatları, 60-100 dolar arasında değişen tasarımlarıyla beğeni toplayan 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram’dan yayınladığı karelerin altına, “Bu koleksiyondaki her bir ayakkabı benim farklı bir yanım ve hepsiyle gurur duyuyorum” diye yazdı.