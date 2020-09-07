07.09.2020 - 07:00 |
Tatil bitti
Aslı Şen, önceki gün aracını Nişantaşı City’s valesinden teslim alırken görüntülendi.
Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Aslı Hanım, “Artık İstanbul’dayım. İşlere ağırlık verdim” dedi.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.