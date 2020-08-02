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02.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Tatil yaradı

Demet Özdemir, Alaçatı Roop’ta görüntülendi.

Tatil yaradı
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DENİZ BOY

Oyuncu, “Bu zorlu süreçten sonra her şey iyiye gittiği için mutluyum. Uzun zamandır yaz projeleri olduğundan tatile zaman ayıramıyordum. Bu sene arkadaşlarımla ve ailemle ayrı ayrı güzel tatiller yaptım” diye konuştu. 

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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