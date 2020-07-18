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18.07.2020 - 07:00 |

Tatil zamanı

A&S Investment Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Bodrum’da teknesinde görüntülendi.

Tatil zamanı
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Hem pandemi sürecinde kurduğu maske fabrikasındaki yoğun iş temposu hem de eşi Ebru Şallı’ın ilk eşinden olan çocuğu Pars’ın vefat etmesiyle zor günler geçiren aile, ilk tatillerine çıktı. Fit vücuduyla dikkat çeken iş insanı, uzun süre güneşlendi.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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