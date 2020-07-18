Tatil zamanı

Hem pandemi sürecinde kurduğu maske fabrikasındaki yoğun iş temposu hem de eşi Ebru Şallı’ın ilk eşinden olan çocuğu Pars’ın vefat etmesiyle zor günler geçiren aile, ilk tatillerine çıktı. Fit vücuduyla dikkat çeken iş insanı, uzun süre güneşlendi.