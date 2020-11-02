Tatlı cadıların günü

Cadılar Bayramı bu yıl pandemi sürecine denk gelse de minikler küçük çapta etkinliklerle kutlamayı ihmal etmedi. Kemer Country’de golf dersine giden Elif Gençoğuz, Maya Sorguç, Ali Dedeman, Nisan Kalkavan ve Ece Sözmen, cadı kıyafetleriyle hocaları Abdurrahman Özyürek’e hoş bir sürpriz yaptı. Bingül Cerrahoğlu, torunları ve yeğenlerinin bahçede yaptığı kutlamaya katıldı. Cemiyet hayatının renkli simalarından Günsel Ülkü, Soho House’daki yemekte ilginç kostümüyle dikkat çekti. Zafer Kozanoğlu’nun torunu Nila da, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan anneannesine göndererek bu renkli güne adını yazdırdı.