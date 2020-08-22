Taylor Swift'ten hayranına büyük destek

Şarkıcı, üniversite masrafları için GoFundMe isimli bağış sayfasından çağrıda bulunan 18 yaşındaki Vitoria Mario isimli hayranına 23 bin pound (yaklaşık 220 bin TL) gönderdi. Swift şu notu yazdı: “Vitoria, internette gezerken hikayene denk geldim ve çok etkilendim. Hayallerini gerçekleştirmen için sana bir armağan vermek istedim. Bol şans!”

Taylor Swift, yaptığı bağışlarla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı corona virüs ile mücadele kapsamında 5 milyon dolar bağışladı, yetmedi şu dönemde para kazanamayanlara 3 bin dolar gönderdi.

‘ŞOKA GİRDİM, DİLİM TUTULDU’

30 yaşındaki şarkıcı, kendisine mesajla ulaşan, krizden etkilendiğini söyleyen hayranlarına da 3 bin dolar gönderiyor. Örneğin Samantha… Twitter’da faturalar yüzünden zor durumda olduğunu söyleyen kullanıcıya “Samantha, tweet'ini gördüm. Anlaşılan faturaların yüzünden stres olmuşsun. Yardım etmek ve 3 bin dolar göndermek istiyorum” diyen Swift, hemen parayı yollamış. Para yardımı alan Samantha da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Şoka girdim, dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” dedi.