MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Taylor Swift'ten hayranına büyük destek
22.08.2020 - 07:00 |

Taylor Swift'ten hayranına büyük destek

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, sevenlerine destek olmaya devam ediyor.

Taylor Swift'ten hayranına büyük destek
ABONE OL

Şarkıcı, üniversite masrafları için GoFundMe isimli bağış sayfasından çağrıda bulunan 18 yaşındaki Vitoria Mario isimli hayranına 23 bin pound (yaklaşık 220 bin TL) gönderdi. Swift şu notu yazdı: “Vitoria, internette gezerken hikayene denk geldim ve çok etkilendim. Hayallerini gerçekleştirmen için sana bir armağan vermek istedim. Bol şans!”

Taylor Swift, yaptığı bağışlarla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı corona virüs ile mücadele kapsamında 5 milyon dolar bağışladı, yetmedi şu dönemde para kazanamayanlara 3 bin dolar gönderdi.

Taylor Swiftten hayranına büyük destek

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
En yardımsever Taylor Swift!

‘ŞOKA GİRDİM, DİLİM TUTULDU’
30 yaşındaki şarkıcı, kendisine mesajla ulaşan, krizden etkilendiğini söyleyen hayranlarına da 3 bin dolar gönderiyor. Örneğin Samantha… Twitter’da faturalar yüzünden zor durumda olduğunu söyleyen kullanıcıya “Samantha, tweet'ini gördüm. Anlaşılan faturaların yüzünden stres olmuşsun. Yardım etmek ve 3 bin dolar göndermek istiyorum” diyen Swift, hemen parayı yollamış. Para yardımı alan Samantha da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Şoka girdim, dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Taylor Swift ve Ariana Grande'den hayranlarına yardım

 

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kapadokya turu

Kapadokya turu

Mihran Ela iki yaşında

Mihran Ela iki yaşında

‘Maddi kaygım yok’

‘Maddi kaygım yok’

Hadise'nin vücut dili 'aşığım' diyor

Hadise'nin vücut dili 'aşığım' diyor

Sıradaki Haber