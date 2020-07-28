Tebrik yağmuru

Cemiyet hayatında çok özel bir yere sahip olan ve dostları arasında koyu Galatasaraylı olmasıyla tanınan Dilara Endican, hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. İş insanının, Marmaris Söğüt Köyü’nde denize sıfır açtığı Barba Saranda isimli restoranında kimi ararsanız görmek mümkün... Mekanı, önceki gün Selma Bezmen, Sennur Çiftçi ve Ayşegül Uzunova ziyaret edip, “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu.