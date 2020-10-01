01.10.2020 - 07:00 | | ELÄ°F ALTIN Â
Tedbir kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ÅŸ insanÄ± Efe Ã–nbilginâ€™in, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n bikinili fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bir firmanÄ±n reklamÄ±nda yer almasÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, annesi Deniz Akkayaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tedbir kararÄ±, mahkeme tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°ÅŸ insanÄ± Efe Ã–nbilginâ€™in, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n bikinili fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bir firmanÄ±n reklamÄ±nda yer almasÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, annesi Deniz Akkayaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tedbir kararÄ±, mahkeme tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Model, kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸabilecek.