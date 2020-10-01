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01.10.2020 - 07:00 | | ELÄ°F ALTIN Â

Tedbir kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°ÅŸ insanÄ± Efe Ã–nbilginâ€™in, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n bikinili fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bir firmanÄ±n reklamÄ±nda yer almasÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, annesi Deniz Akkayaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tedbir kararÄ±, mahkeme tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedbir kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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Ä°ÅŸ insanÄ± Efe Ã–nbilginâ€™in, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n bikinili fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bir firmanÄ±n reklamÄ±nda yer almasÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, annesi Deniz Akkayaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tedbir kararÄ±, mahkeme tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Model, kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸabilecek.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Eylül 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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